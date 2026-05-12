Çerkezköy'de maddi hasarlı kaza sonrası gerginlik

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsünün çarpıştığı maddi hasarlı trafik kazası sonrası kısa süreli gerginlik yaşandı. Kadın sürücünün aracını trafik ekipleri gelene kadar yoldan kaldırmaması nedeniyle trafikte aksama meydana geldi.

Kaza, Çerkezköy ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda kısmi maddi hasar oluştu. Kazanın ardından otomobil sürücüsü kadın, trafik polisi olay yerine gelene kadar aracını bulunduğu yerden kaldırmadı. Bu nedenle cadde üzerinde trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı. Taraflar arasında kısa süreli tartışma yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri gerekli incelemeleri yaptı. Araçların yol kenarına çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.