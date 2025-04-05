Çerkezköy'de miras kavgasında ölü sayısı 3'e yükseldi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde miras paylaşımı nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışmada ölü sayısı 3’e yükseldi.

Olay, Fevzipaşa Mahallesi Ihlamur Sokak’ta bulunan 5 katlı aile apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, apartmandaki dairelerin paylaşımı nedeniyle kardeşi Z.G. ile sorun yaşadığı belirtilen M.G., Z.G.’nin yaşadığı daireye geldi. O sırada evde olmayan kardeşi yerine yengesi M.G. ile karşılaşan M.G., tartışma sırasında yanında getirdiği tabancayla yengesi M.G. ve oğlu F.G.’ye ateş etti. Aynı apartmanda yaşayan ve silah seslerini duyarak yukarı çıkan diğer yeğeni E.B.T.’yi de vuran M.G., ardından 1. katta bulunan E.B.T.’nin yaşadığı daireye indi.

Dairede bulunan B.T.’ye de ateş eden M.G.’nin kurşunları isabet etmedi. B.T., evde bulunan 5 yaşındaki oğlu S.T. ve annesi Ş.U.’yu pencereden dışarı çıkararak kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli M.G.’yi olay yerinden kaçamadan yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık ekipleri ise yenge M.G. ile oğlu F.G.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan E.B.T. kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.