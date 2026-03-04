Çerkezköy'e 4 katlı modern itfaiye istasyonu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çerkezköy’de yapımı süren yeni itfaiye istasyonuyla afetlere müdahale kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, afetlere hazırlık kapasitesini artırmak ve müdahale süresini kısaltmak amacıyla Çerkezköy ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde yeni bir itfaiye istasyonunun yapımını sürdürüyor. Toplam 3 bin 570 metrekare inşaat alanına sahip olarak planlanan tesis, bodrum ve zemin katla birlikte 4 katlı modern bir hizmet kompleksi olarak inşa ediliyor.

İstasyon bünyesinde 728 metrekarelik itfaiye garajı yer alacak. Ayrıca seminer salonu, yangın pompa eğitim havuzu, spor salonu, açık basketbol sahası, yatakhane, misafirhane ve mescit de projede bulunuyor. Tesisle birlikte personelin hem mesleki eğitim süreçlerinin hem de sosyal ve fiziksel ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor.

Zemin altına yapılacak su deposu sayesinde yangınlara müdahale sırasında su temininde süreklilik sağlanarak özellikle sanayi yoğunluğu bulunan Çerkezköy ve çevresinde daha hızlı ve etkin müdahale imkânı oluşturulacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, "Çerkezköy, sanayi ve nüfus yoğunluğu açısından ilimizin en dinamik ilçelerinden biri. Bu nedenle afetlere karşı hazırlık kapasitemizi sürekli artırmamız gerekiyor. Hayata geçirdiğimiz bu modern itfaiye istasyonu yalnızca bir hizmet binası değil; eğitim, spor ve sosyal donatı alanlarıyla personelimizin her anlamda güçlendiği bir merkez olacak. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim için her şeyden önce gelir. Çerkezköy ve çevresinde daha hızlı, daha etkin ve daha koordineli müdahale imkânı sağlayacak bu yatırımın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.