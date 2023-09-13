Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilen Çerkezköy Endüstriyel Fuarı açıldı.

Açılış törenine, Türkiye Büyük Millet Meclisi 29. Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, kurum müdürleri, STK temsilcileri, sanayiciler, üyeler ve çok sayıda davetli katıldı.

Fuarın açılış konuşmasını gerçekleştiren Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, “Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, bölgemizin ve ülkemizin endüstri ve ticaret dünyasında önde gelen firmalarını bir araya getirerek, yenilikçi teknolojileri, ürünleri ve hizmetleri sergilemek için önemli bir platformdur.” dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve stantlar protokol üyeleri tarafından ziyaret edildi. Renkli görüntülere sahne olan fuarda 150’ye yakın firma stant açtı.