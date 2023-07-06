Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın tarihi belli oldu

Çerkezköy Endüstriyel Fuarı’nın 13-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceğini belirten Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, “Üretim üssü olan bölgemizde, 7’incisi gerçekleşecek olan Çerkezköy Endüstriyel Fuarımız ile bölgemizin ticaretine değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenlediği, Trakya’nın ilk ve tek endüstriyel fuarı olma özelliği taşıyan Çerkezköy Endüstriyel Fuarı 7. defa kapılarını açmaya hazırlanıyor. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde gerçekleştirilen, işletmeler tarafından merakla beklenen, Trakya bölgesinin ilk ve tek endüstriyel fuarı olan Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, 13 Eylül’de kapılarını açacak. Her yıl bir öncekini geride bırakacak verimlilikte devam eden, Çerkezköy Endüstriyel Fuarı’nın bu sene 7’ncisi gerçekleştirilecek.

Her sene daha da geniş kitlelere hitap eden Çerkezköy Endüstriyel Fuarı ile ilgili açıklamalarda bulunan Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, “Ülkemizin üretim üssü olan bölgemizde üyelerimizin networklerini geliştirme ve yeni ticari anlaşmalara imza atmaları adına 7’incisi gerçekleşecek olan Çerkezköy Endüstriyel Fuarı için çalışmalarımızın başladığını belirtmekten mutluluk duyuyorum. Bildiğiniz üzere Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, ülkemizin altın boynuzu olan Trakya’mızın ilk ve tek endüstriyel fuarı olma özelliği taşıyor. Her geçen yıl daha da geniş kitlelere hitap eden, katılımcı ve ziyaretçilerine en iyi imkanı, iş anlaşmalarını yakalama fırsatı sunan fuarımız, bu sene çok daha heyecanlı geçecek. Bölgemizin en önemli kuruluşları fuarımızda yerini alacak. Yeni teknolojik gelişmeleri keşfetmek, endüstrideki son trendleri yakalamak ve benzersiz iş fırsatlarına erişim sağlamak için fuarımız hazır olacak" diye konuştu.

İş dünyasının nabzı Çerkezköy Endüstriyel Fuarı’nda atacak

Başkan Ahmet Çetin, “Endüstriyel fuarımız, sektör liderlerini, yenilikçi şirketleri ve yetenekli profesyonelleri bir araya getirecek. Yüksek teknoloji ürünleri, otomasyon çözümleri, enerji verimliliği projeleri ve daha pek çok konu çalışmalar düzenlenecek. Ayrıca, en son ürünleri sergileyen birçok stant sayesinde firmaların üst düzey temsilcileriyle tanışma fırsatı yakalayacaksınız. Endüstriyel fuar, aynı zamanda iş bağlantıları ve işbirliğini sağlamak adına önemli bir köprü olacaktır. İş dünyasının önde gelen profesyonelleriyle aynı çatı altında buluşacak, projelerinizi tanıtacak ve yeni pazarlara açılmak için fırsatları değerlendirebileceksiniz. İş dünyasının nabzını tutan bu fuarda yer almak, sektördeki gelişmeleri yakından takip etmek ve bağlantılarınızı genişletmek için fuarımıza katılımlarınızı bekliyoruz. Unutmayın, endüstriyel fuar sadece iş dünyasının geleceğini şekillendiren bir etkinlik değil, aynı zamanda sizin de katılımınızla daha büyük başarılara imza atacağımız bir platformdur. Sizi heyecanla bekliyoruz” şeklinde konuştu.