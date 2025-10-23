Çerkezköy TSO'dan imalat sanayisine dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında hayata geçirdiği "Üretimde Dijitalleşme ve Yeşil Dönüşüm Kapasite Geliştirme Programı" başladı.

İmalat sanayiinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan proje, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm alanlarında ve firmaların üretim süreçlerini daha verimli, izlenebilir ve sürdürülebilir hale getirmelerini amaçlıyor. Program, Özyeğin Üniversitesi OZÜBEX Sanayi Dönüşüm Merkezi iş birliğiyle yürütülüyor. Katılımcılar, hem teorik bilgi edinme hem de uygulamaları yerinde gözlemleme fırsatı bulacakları kapsamlı bir eğitim sürecine dahil oluyor.

Katılımcılara sunulan faydalar

Projede yer alan katılımcılar: Üretim süreçlerinde dijital teknolojilerin sağladığı verimlilik ve karar destek avantajlarını öğrenecek. Karbon ayakizi hesaplama ve sürdürülebilirlik raporlaması gibi yeşil dönüşüm uygulamalarını anlatılacak. Dijital ve çevresel dönüşümün birlikte nasıl entegre edileceğine dair stratejik bakış açısı kazandırılacak. Gerçek saha uygulamalarıyla dönüşüm projelerini yerinde gözlemlenecek. Dönüşüm projeleri için finansman kaynaklarına erişim yolları hakkında bilgiler paylaşılacak. Eğitim sonunda katılımcılara verilecek sertifika ile kurumsal yetkinliklerini belgelemiş olacak.

"Dijitalleşme ve yeşil dönüşüm artık bir tercih değil"

Gelişen dünyada globalleşme adına dijitalleşme ve yeşil dönüşümün önemine değinen Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, "İmalat sanayimizin küresel rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir üretim anlayışını yaygınlaştırmak adına bu projeyi hayata geçirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Dijitalleşme ve yeşil dönüşüm artık bir tercih değil, zorunluluk. Bu eğitim programı ile üyelerimizin dönüşüm yolculuğuna somut katkılar sunmayı hedefliyoruz" dedi.

5 Kasım’a kadar devam edecek olan eğitim sonunda katılımcılara katılanlara sertifikaları takdim edilecek.