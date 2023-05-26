Çerkezköy TSO'nun ihracata hamlesi

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, henüz ihracata başlamayan üyelerinin ihracata başlaması, ihracata başlayanların ise daha güçlü bir şekilde ihracatlarını sürdürebilmesi adına başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

Üyelerinin yurtdışı pazarında yer edinmesine büyük önem veren Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, "İhracata Hazır Mısın?" toplantılarına başladı. Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin’in önemle üstünde durduğu konulardan biri olan ihracat yapmayan üyelerin ihracata başlaması ile ilgili odanın Dış İlişkiler ve Proje Birimi ile İhracat Danışmanı Dr. Ali İhsan Özeroğlu, üyelerle bir araya geldi. Toplantıda ihracat yapan ve ihracata ilk adımı atmak isteyen üyelere genel bilgilendirmeler yapıldı. Karşılıklı görüşlerin paylaşıldığı programda, ihracatlarını sürdüren üyeler, yaşadıkları sorunlardan bahsederken, Oda birimi tarafından bu sorunlarının çözümünün yanı sıra, ihracatını gerçekleştirdiği ülkelerde ve yeni pazarlara açılırken neler yapması gerektiği, bulunduğu dış pazarda temsiliyetin güçlendirmesi adına atması gerekli adımlar paylaşıldı. İhracata ilk adımı atmak isteyen üyelere ise alanlarına göre hangi ülkelerin kendileri adına daha yararlı olacağını belirten hedef pazar raporları aktarıldı.

Toplantılar devam edecek

Toplantıda ayrıca ihracat mevzuatı da üyelere detaylı bir şekilde anlatıldı. İhracat nedir? Ödeme ve teslimat şekilleri, gerekli belgeler gibi konularda katılımcı üyeler en ince teferruatına kadar bilgilendirildi. Aynı zamanda hedef müşteri raporu da üyelere anlatıldı. Ülkeye döviz girdisinin sağlanması, katma değerin artması ve üyelerin ticaretlerine hem yurt içinde hem yurtdışında daha güçlü bir şekilde devam edebilmesi adına başlatılan girişimleri devam edeceği, ilki gerçekleştirilen toplantının ise önümüzdeki günlerde yeni üyelerle devam edeceği belirtildi. İhracat danışmanlığı konusunda destek almak isteyen üyelerin Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Dış İlişkiler ve Proje Birimi ile iletişime geçerek ücretsiz bir şekilde bu hizmetten faydalanabileceği aktarıldı.