Çerkezköy BAKIŞ Gazetesi el değiştirdi

20 Haziran 2012 tarihinde ilk sayısını yayınlayan Çerkezköy Bakış Gazetesi yeni bir döneme başlıyor. Medyadan çekilme kararı alan gazete kurucusu iş adamı Murat Öğe, Kapaklı Bakış ve Çerkezköy Bakış gazetelerinin tüm hisselerini Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mehmet Akif Aldoğan’a devretti. Gazetenin yeni imtiyaz sahibi Aldoğan, bu güne kadar verdiği tüm destekler nedeniyle Öğe’ye teşekkür ederken, Öğe ise başarı dileklerini iletti.

Çerkezköy’e farklı bir bakış açısı kazandırmak için Öğe ailesi tarafından kurulan ve gündemi belirleyen haberleriyle 9 yılını geride bırakan Çerkezköy Bakış Gazetesi’nde yeni bir dönem başlıyor. Gazetenin kuruluşundan bu yana görev yapan ve Bakış Gazetesi’nin gelişerek büyümesinde çok büyük emek sahibi olan sürekli basın kartı sahibi Mehmet Akif Aldoğan, gazetenin devrini aldı.

DEVİR-TESLİM YAPILDI

Devir-teslim töreni gazetenin Gazi Osman Paşa Mahallesi Kristal Sokak üzerindeki merkez binasında gerçekleşti. Törene, Murat Öğe ve Mehmet Akif Aldoğan ile gazete çalışanları katıldı. Gazetenin kurulduğu ilk günü ve binada başlayan tadilatı dün gibi hatırladığını belirten Aldoğan, “Massan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öğe ile oğulları Murat ve Abdullah Öğe’nin girişimleri doğrultusunda gazetemiz kuruluşundan 9 gün sonra ilk sayısını okurlarına ulaştırdı. Aradan geçen 9 yıl boyunca aralıksız olarak yayın hayatımızı sürdürdük ve gelişerek büyüdük. Artık Çerkezköy Bakış Gazetesi ve kardeşi Kapaklı Bakış Gazetesi büyük bir marka oldu. Gazetemizin bu duruma gelmesinde emeği çok fazla olan değerli ağabeyim Murat Öğe’nin katkısı tartışılmaz. Her zaman yanımızda oldu ve desteğini bize hissettirdi. Her şey için çok teşekkür ediyorum.” dedi.

YENİ DÖNEM BAŞLADI

Artık yeni bir döneme başladıklarını ifade eden Aldoğan, “Daha önce olduğu gibi tarafsız ve bağımsız bir şekilde tüm kurumlara ve siyasilere aynı mesafede, vatandaşların her zaman destekçisi ve mazlumun yanında olmayı sürdüreceğiz. Çerkezköy, Kapaklı ve Saray başta olmak üzere Tekirdağ il geneli ve Trakya’daki tüm gelişmeler ile ülke gündemini okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz. Gündemi belirleyen haberlerimizle farklı bir bakış açısı getirmeye devam edeceğiz. Kuruluşundan bu güne kadar birçok mesai arkadaşımız oldu. Onların da bu gazeteye katkıları oldu. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi. Devir-teslimin hayırlı olması dileğini ileten Öğe ise, “Biz medyanın haricinde inşaat, tekstil ve hafriyat sektörlerinde de faaliyet gösteren bir firmayız. Diğer iş kollarımıza daha fazla yoğunluk vermek adına medya sektöründen ayrılma kararı aldık. Bu kararımızı aldığımız gibi kurduğumuz gazeteyi de emanet edeceğimiz kişi bizler için oldukça önemliydi. Akif kardeşim gazetenin kuruluşundan bu yana her aşamasında bizimleydi. Gecesini gündüze katarak Bakış Gazetesi’nin bir marka olmasındaki emeği çok büyük. Şuan itibariyle gazetenin yeni imtiyaz sahibi Mehmet Akif Aldoğan kardeşimdir. Tüm devir işlemlerini gerçekleştirdik. Kendisine hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

TÜRKİYE HARİTASI HEDİYE ETTİ

Devir-teslim töreninin ardından Aldoğan, fabrikalardan dolayı yoğun göç alan Çerkezköy’ün Türkiye mozaiği olduğunu hatırlatarak, Öğe’ye özel hazırlattığı Türkiye haritasını hediye etti. Öğe, anlamlı hediye için Aldoğan’a teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020, 11:56