Cerrahide milimetrik doğruluk ve hızlı iyileşme

Ortopedi ve travmatoloji alanında son yıllarda teknolojik gelişmelerle büyük dönüşüm yaşanırken bu dönüşümün başını da robotik cerrahi çekiyor. Bursa Özel Hayat Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Küçükalp, robotik cerrahinin ortopedi pratiği sağladığını, ameliyat sonrası hastaların aynı gün ayağa kalkabildiğini söyledi.

Robotik cerrahinin, özellikle kalça ve diz protezlerinde çığır açtığını vurgulayan Doç. Dr. Abdullah Küçükalp, "Geleneksel yöntemlerde cerrahın deneyimi ve el becerisi ön plandayken, robotik sistemlerle kişiye özel 3 boyutlu planlama yapabiliyoruz. Bu planlama, ameliyatın çok daha hassas, güvenli ve başarılı geçmesini sağlıyor" dedi.

Doç. Dr. Abdullah Küçükalp, robotik sistemlerin ameliyat öncesinde çekilen bilgisayarlı tomografi görüntüleriyle kemik kesileri ve protez yerleşim açılarının milimetrik düzeyde planlanabildiğini dile getirdi ve hastaların daha az ağrı yaşadığını, protezlerin daha uzun ömürlü olduğunu belirtti.

"Total diz protezinde isabetli yerleşim, daha az ağrı"

Total diz protezlerinde robotik cerrahinin büyük avantajlar sunduğunu dile getiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah, "Diz ekleminin üç ayrı bölgesi ameliyat öncesi detaylı şekilde değerlendirilerek plan yapılıyor. Bu planı ameliyat sırasında robotik kol yardımıyla eksiksiz bir şekilde uygulayabiliyoruz. Bu da daha iyi hizalanmış protezler, daha az yumuşak doku hasarı ve daha konforlu bir iyileşme süreci anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

Parsiyel diz protezlerinde robotik cerrahinin günümüzde altın standart haline geldiğini belirten Doç. Dr. Abdullah Küçükalp, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu ameliyatlarda yalnızca dizin bir bölümü değiştirilir. Dolayısıyla sağlıklı dokuların korunması hayati öneme sahiptir. Robotik sistem sayesinde protez yalnızca hasarlı bölgeye en ideal şekilde yerleştirilir. Böylece hasta doğal diz hissini korur, hareket açıklığı ve iyileşme süreci de çok daha hızlı olur."

Kalça protezinde simetri ve stabiliteyi sağlıyor

Robotik sistemlerin kalça protezi cerrahisinde de devrim niteliğinde olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Küçükalp, "Doğru yerleştirilmemiş bir protez, bacak boyu farklarına ve gevşemelere yol açabilir. Robotik cerrahi ile protezler en ideal pozisyonda yerleştirilerek bu riskler minimuma indiriliyor" diye konuştu.

İyileşme sürecine de değinen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah, robotik cerrahinin sağladığı doku koruyucu yaklaşım sayesinde hastaların ameliyat sonrası çok daha hızlı toparlandığını belirtirken de, "Ameliyat sonrası ağrı daha az oluyor. Hastalar ameliyat günü yürüyebiliyor ve 2 hafta içinde desteksiz olarak günlük hayatlarına dönebiliyor. Özellikle yaşlı hastalar için bu hızlı iyileşme oldukça değerli" dedi.

"Her hasta robotik cerrahiye uygun olmayabilir"

Açıklamasında her hastanın robotik cerrahiye uygun olmayabileceğini hatırlatan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah, uygunluk değerlendirmesinde hastanın yaşına, kilosuna, kemik yapısına ve geçmiş ameliyatlarına dikkat ettiklerini söylerken de "İleri deformasyonu olan ya da ciddi kemik kaybı bulunan hastalarda klasik cerrahi yöntemler tercih edilebilir" şeklinde konuştu.

Türkiye’de robotik cerrahiye erişimin arttığını ifade eden Doç. Dr. Abdullah, "Büyük şehirlerdeki bazı kamu hastaneleri ve özel ortopedi merkezleri bu teknolojiyi kullanmaya başladı. Bursa Özel Hayat Hastanesi’nde de robotik total kalça, total diz ve parsiyel diz protez cerrahilerini güvenle uyguluyoruz" dedi.

Son olarak hasta ve hasta yakınlarına önerilerde bulunan Bursa Özel Hayat Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Küçükalp, "Kalça veya diz ağrısı yaşayanlar bunu yaşlılığın doğal sonucu olarak görmemeli. Ağrı hareket kabiliyetini etkiliyorsa mutlaka bir ortopedi uzmanına başvurulmalı. Doğru teknoloji ile yapılan bir ameliyat yalnızca ağrıyı azaltmakla kalmaz, aktif ve bağımsız bir yaşamı da mümkün kılar" dedi.