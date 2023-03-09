Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Aydın: 'Tüm ameliyat ve yatan hasta hizmetleri Samatya ve Taksim hastanelerimizde sürdürülecek'

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin taşınma süreciyle ilgili yaptığı basın açıklamasında, "Bundan böyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi poliklinik hizmet ağırlıklı olarak eskiden olduğu gibi Cerrahpaşa’da devam edecek olup; poliklinik hizmetlerinin yanı sıra robotik cerrahi, karaciğer, böbrek ve kemik iliği nakilleri yoğun bakım gibi özellikli işlemler de dahil olmak üzere tüm ameliyat ve yatan hasta hizmetleri Samatya ve Taksim hastanelerimizde sürdürülecektir" dedi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinin büyük bölümü binalardaki deprem riski nedeniyle kapatılmıştı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ise, son durum hakkında basın açıklamasında bulundu. İki ayrı hastanede yani Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Haseki Kardiyoloji Enstitüsü Hastanesinde yapılan teknik değerlendirmeler sonucu ayakta ve yatan sağlık hizmetlerinin durdurulduğunu hatırlatan Aydın, "Bundan kısa bir süre sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde güvenli alanların yeniden düzenlenmesiyle ayaktan tanı ve tedavi hizmetlerine başlanmış ancak ameliyatlar ve yataklı tedavi hizmetlerine başlanamamıştı. Konu Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca tarafından yakından takip edilmiş ve kendisi geçtiğimiz hafta sonu bizzat Cerrahpaşa yerleşkemizi ziyaret ederek durumu yerinde tespit etmişti. Sayın Sağlık Bakanımız dün yaptığı basın açıklamasıyla, Cerrahpaşa Tıp Fakültemiz Hastanesi için yerleşkemizin bitişiğinde bulunan yaygın adıyla Samatya olarak bilinen İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle, Taksim’de yakın zamanda yenilenerek hizmete açılmış olan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Cerrahpaşa Tıp Fakültemizin kullanımına açıldığını ifade etmiştir. Cerrahpaşa’nın yaşadığı bu sürece hızla bir çözüm ürettiği için Sayın Sağlık Bakanımıza, hastalarımız, çalışanlarımız ve öğrencilerimiz adına teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

"Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi poliklinik hizmetlerine ağırlıklı olarak eskiden olduğu Cerrahpaşa’da devam edilecek"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeki poliklinik hizmetlerinin Cerrahpaşa’da devam edileceğini söyleyen Aydın, "Bundan böyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi poliklinik hizmeti ağırlıklı olarak eskiden olduğu gibi mevcut yerinde yani Cerrahpaşa’da devam edecek olup, poliklinik hizmetlerinin yanı sıra robotik cerrahi, karaciğer, böbrek ve kemik iliği nakilleri yoğun bakım gibi özellikli işlemler de dahil olmak üzere tüm ameliyat ve yatan hasta hizmetleri Samatya ve Taksim hastanelerimizde sürdürülecektir. Eğitim faaliyetlerimiz ise tüm birimlerimizde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecektir. En kısa zamanda devir işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte bu hastanelerin bugüne kadarki hizmet kapasitelerinin İstanbul ili için önemli bir yükü kaldırdığı bilinciyle eğitim ve sağlık hizmetlerimiz kaldığı yerden devam edecektir. Öte yandan Haseki Kardiyoloji Enstitüsü Hastanemiz Atakent’teki Kanun Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet verme imkanı bulmuştur. Bu hastanemiz de kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi alanlarında bundan böyle burada hizmetine devam edecektir. Yeni Cerrahpaşa ve Yeni Haseki Kardiyoloji Enstitüsü projeleri tamamlandığında geçici süreyle hizmet imkanı verilen Sağlık Bakanlığına ait hastanelerden ayrılarak, kendi yerleşkelerimizde yeni binalarımızda eğitim ve sağlık hizmetlerimiz sürdürülecektir" şeklinde konuştu.