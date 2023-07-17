Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin taşınmasıyla ilgili Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın açıklama yaptı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nin taşınmasıyla ilgili basın açıklaması yapan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, "Tarihi Cerrahpaşa Yerleşkesi’nde bir yandan tarihi yapıların restorasyonu devam ederken öte yandan da yeni hastane binalarının yapım sürecinde önemli bir aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Toplam 650 bin metrekarelik kapalı alana sahip ve üç etaptan oluşan projenin 1. etap hastane yapıları bölümünün ihalesi yapılmış ve yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirilmiştir" dedi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın hastanenin taşınmasıyla ilgili Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’nde basın açıklaması yaptı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden sonra yapılan kontrollerde riskli bulunup faaliyetler durdurulmuştu. Risk taşıyan hastanenin bir kısmı Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’ne taşınmıştı.

Hastanenin son durumu hakkında açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın “Cerrahpaşa Tıp Fakültemizin bazı binalarının yapısal emniyet seviyesinde olmadığı tespit edilerek boşaltılmasına karar verildiği kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bu kapsamda, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla bir alan ihtiyacı oluştu. Bu ihtiyacın karşılanabilmesi için şu anda önünde bulunduğumuz ve Covid-19 küresel salgını döneminde devletimiz tarafından 45 gün gibi çok kısa bir sürede inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi, talebimiz doğrultusunda Üniversitemizin kullanımına açıldı. Acil durum hastanesi olarak inşa edilen ve salgın döneminde ciddi bir ihtiyacı karşılamış olan bu hastanenin, deprem riski gibi yine bir acil durum neticesinde Üniversitemizin ihtiyacını karşılıyor olması, bu girişimin ne kadar doğru bir yatırım olduğunu bir kez daha bizlere göstermiştir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi geçmişte olduğu gibi olası bir afet durumunda tüm birimleri ile üzerine düşen görevi yerine getirecektir. Tıp eğitimi ile ülkemize en donanımlı hekimleri yetiştiren; Türkiye’nin en yüksek puanlı öğrencilerinin ve birincilerin ilk tercihi olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin eğitim, araştırma ve sağlık hizmetini sürdürmesine verdikleri destekten dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunarım. Yine depremin yaralarının sarıldığı ilk günlerde, Üniversitemizle ilgili bu konuda yoğun mesai harcayan, bizzat hastanemize gelerek Cerrahpaşa Tıp Fakültemizin mekânsal planlanmasıyla ilgilenen Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca’ya da teşekkürü bir borç bilirim. Kendisi de uzmanlık eğitimini Cerrahpaşa’da tamamlamış bir hekim olan sayın bakanımızın bu desteği bizler için çok kıymetli” dedi.

“Tek Cerrahpaşa İki Yerleşke”

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’nde eş zamanlı olarak devam edeceğini belirten Aydın “Geçen süre zarfında Cerrahpaşa Tıp Fakültemizin yoğun bakım üniteleri, kemik iliği nakil ve diyaliz üniteleri, nakil merkezi, ileri düzey robotik cerrahi merkezi, endoskopi ünitelerinin de içinde bulunduğu birçok tanı ve tedavi birimi, Yeşilköy Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesine taşınmıştır. Hastanedeki ihtiyaçlarımız doğrultusunda, ameliyathane kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar halen devam etmektedir. Öte yandan birçok birimimiz ise Cerrahpaşa’nın tarihi yerleşkesinde güvenli binalarda hizmetini sürdürmektedir. Ayrıca Tıp Fakültesi öğrencilerimiz için Cerrahpaşa yerleşkesindeki öğrenci yurdumuz Yeşilköy yerleşkesine taşınmıştır. Faaliyetlerine devam eden diğer yurtlarımız ile birlikte toplam yurt kapasitesi arttırılarak daha fazla tıp fakültesi öğrencimize konaklama imkanı sağlanmıştır. Böylelikle Cerrahpaşa Tıp Fakültemiz, ’Tek Cerrahpaşa İki Yerleşke’ olarak hizmetlerine hem tarihi yeri olan Cerrahpaşa semtinde hem de Yeşilköy’de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’nde eş zamanlı olarak devam edecektir. Birimlerin hizmet yerlerine ve ayrıntılı bilgilere web sayfalarımızdan ulaşılabilir” şeklinde konuştu.

Hava yoluyla hasta transferi yapılacak

Hastanenin Atatürk Havalimanı’nda yapılan millet bahçesiyle yakın olmasının öğrencilere çalışanlara ve hastalara ferahlama fırsatı sunacağını kaydeden Nuri Aydın, “Yeşilköy Atatürk Havalimanı’nın hemen yanı başındaki bu konumumuz, bizlere yeni imkanlar da sunmaktadır. Böylece Fakültemize helikopter ve uçak ile doğrudan yurt içi ve uluslararası hasta transferleri mümkün hale gelmiştir. Üniversitemizin uluslararası sağlık markası olan ’Cerrahpaşa International’ın da aktivitesi bu sayede artmış olacaktır. Hastanenin, Atatürk Havalimanı’nda yapılan millet bahçesiyle yakın komşuluğu da öğrencilerimize, çalışanlarımıza ve hastalarımıza bir ferahlama fırsatı sunacaktır” ifadelerini kullandı.

Yeni Cerrahpaşa Hastanesi binası sismik izolatörlü

Birinci etabı tamamlanan hastanenin sismik deprem izolatörlü binalardan oluştuğunu belirten Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın “Sizlere devam eden yapım süreçleriyle ilgili de kısaca bilgi vermek istiyorum. Yerinde yeniden yapılanma projesi kapsamında Cerrahpaşa Yerleşkesi’nde 5 ayrı proje eş zamanlı olarak yürütülmektedir. Tarihi Cerrahpaşa Yerleşkesi’nde bir yandan tarihi yapıların restorasyonu devam ederken öte yandan da yeni hastane binalarının yapım sürecinde önemli bir aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Toplam 650 bin metrekarelik kapalı alana sahip ve üç etaptan oluşan projenin 1. etap hastane yapıları bölümünün ihalesi yapılmış ve yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirilmiştir. Bu etap, yaklaşık 220 bin metrekare kapalı alana sahip ’sismik deprem izolatörlü’ hastane binalarından oluşmaktadır. Kaba inşaat süresi 2 yıl olarak öngörülen 1. etap tamamlandığında gerek hasta hizmetleri gerekse eğitim ve araştırma faaliyetleri modern imkanlara kavuşmuş olacaktır. Konumu itibarıyla denizden ve havadan hasta transferine imkân sağlayacak Yeni Cerrahpaşa Projesi, ’Türkiye Yüzyılı Vizyonu’na yakışır bir proje olarak dünyadaki sayılı sağlık merkezlerden biri olacaktır. Yapısal güvenlik nedeni ile sağlık hizmeti sunumu durdurulan üniversitemize bağlı diğer bir hastanemiz olan Haseki Kardiyoloji Enstitüsü hakkında da sizleri bilgilendirmek istiyorum. ’Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi’ alanında önemli bir eğitim ve araştırma merkezi olan Haseki Kardiyoloji Enstitüsü, yaygın adıyla Samatya olarak bilinen İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kendisine ayrılan bölümlerde faaliyetlerine devam etme imkanı bulmuştur. Bu hastanemiz de taşınma süreci tamamlandığında, en kısa zamanda yeni yerinde faaliyetlerine başlayacaktır. Bu süre zarfında gerek taşınma gerekse de inşaat faaliyetlerinden dolayı öğrencilerimizden, çalışanlarımızdan ve hastalarımızdan anlayış beklediğimizi ifade ediyor; katılımınız için siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.