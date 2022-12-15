Cesedin bulunduğu o evden bir kamyon çöp çıktı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde çöplüğe dönüşen ve 62 yaşındaki Zehra Akcan’ın cansız bedeninin bulunduğu evden bir kamyona yakın çöp çıktı. Belediye ekiplerinin evdeki çöpleri temizleme çalışmaları sürüyor.

Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Üzerinde bulunan binanın 5’inci katında yaşayan ve bir süredir haber alınamayan 62 yaşındaki Zehra Akcan, evinde ölü bulunmuştu. Çöplüğe dönüşen evde yaşamını yitiren Akcan’ın cansız bedeni, polis ekipleri ve savcının incelemesinin ardından otopsi merkezine kaldırıldı. Zehra Akcan’ın kesin ölüm sebebi, yapılan otopsi sonrasında netlik kazanacak.

Çöp ev temizlenmeye başlandı

Kadının cansız bedeninin evden çıkartılmasının ardından çöp ev, belediye ekipleri tarafından temizlenmeye başlandı. Yaklaşık bir kamyon çöpün çıktığı evde ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Olay ile alakalı inceleme devam ediyor.