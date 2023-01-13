Çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan zanlılar, şafak vakti yapılan operasyonla yakalandı

Bursa’da çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 20 zanlı, şafak vakti yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler; hırsızlık ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik 22 ayrı adrese sabah saatlerinde şafak operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda; hırsızlık suçlarından 20 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan A.Y., 14 yıl 7 ay 25 gün hapis cezasıyla aranan S.M., 12 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan M.E., kasten öldürme suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Ü.V., kasten yaralama suçundan 10 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan A.D., dolandırıcılık suçundan aranan ve çeşitli yıllarda hapis cezasıyla aranan S.O., P.A., Ç.P. ile çeşitli suç ve yıllarda hapis cezasıyla aranan 12 zanlı daha kıskıvrak yakalandı.

Ayrıca, merkez Osmangazi ve Nilüfer ilçesinde araç hırsızlığının şüphelisi B.S. yakalanırken, evinde yapılan aramada da 1 adet kurusıkıdan bozma ruhsatsız silah ele geçirildi.