Çeşitli suçlarla aranan 11 kişi gözaltına alındı

Kocaeli’de hırsızlık, uyuşturucu, kasten yaralama gibi çeşitli suçlarla aranan ve haklarında 1 ila 6 yıl arası hapis cezası bulunan 11 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli’de polis ekipleri, çeşitli suçlarla aranan 11 kişiye yönelik operasyon düzenledi. 1 ila 6 yıl arası hapis cezası bulunan ve hırsızlık, kullanmak için uyuşturucu veya uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak, kasten yaralama, basit yaralama gibi çeşitli suçlarla aranan 11 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin bugün adli mercilere çıkarılacağı öğrenildi.