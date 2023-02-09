Deprem felaketinde yaralananlar için Çeşme’de kan bağışı yoğunluğu yaşanıyor. Çeşmeliler, Kızılay’ın kan bağışı aracının önünde kan bağışında bulunmak için kuyruğa girdiler.

Ülkemizi sarsan deprem felaketinin ardından deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemeleri göndermek için Çeşme’de de kampanyalar düzenlenirken, depremde yaralanan vatandaşlara kan bağışında da bunuluyor. Çeşme Çarşısı girişindeki Mehmetçik Parkı’nda bulunan Kızılay kan bağışı aracına gelen çok sayıda vatandaş, kan bağışında bulunmak için sıraya girdi.