Cesur kedi boyundan büyük 3 köpeğe kafa tutup sokaktan geçirmedi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kedinin 3 köpeğe kafa tutarak sokaktan geçirmediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cesur kedi boyundan büyük 3 köpeğe kafa tutup sokaktan geçirmedi
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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir kedinin 3 köpeğe kafa tutarak sokaktan geçirmediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sapanca ilçesinde bir kedi, grup halinde dolaşan 3 köpeğin karşısına çıkarak kafa tuttu. Kediyi gören köpekler bir süre sonra geri dönerken, yüzlerde tebessüm oluşturan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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