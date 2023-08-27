Cesur kedi boyundan büyük 3 köpeğe kafa tutup sokaktan geçirmedi
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kedinin 3 köpeğe kafa tutarak sokaktan geçirmediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir kedinin 3 köpeğe kafa tutarak sokaktan geçirmediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sapanca ilçesinde bir kedi, grup halinde dolaşan 3 köpeğin karşısına çıkarak kafa tuttu. Kediyi gören köpekler bir süre sonra geri dönerken, yüzlerde tebessüm oluşturan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.