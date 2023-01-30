Çete üyeleri adliyeye gönderildi

İstanbul’da çıkar maksatlı organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 15 şüpheli bu sabah Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatmış, Zeytinburnu ve Beşiktaş ilçelerinde farklı tarih ve zamanlarda genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs, yağma ve tehdit suçlarına karışan suç ağının üyelerine tespit etmişti.

Elebaşılığını yurt dışında firari olan Rahman K.’nın yaptığı çeteye 27 Ocak’ta yapılan eş zamanlı operasyon 15 şüpheli yakalanmıştı.

Gözaltına alınıp sorgulanan suç ağının üyeleri ile ilgili ifade işlemleri bugün sona erdi. Sabah saatlerinde güvenlik önlemleri altında emniyetten çıkarılan zanlılar, önce sağlık kontrolüne, daha sonra Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.