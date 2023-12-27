Çeteden ele geçirilen ultra lüks araç polis otosu olarak Sultanahmet'te sergilenmeye devam ediliyor

Güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik operasyonlarında ele geçirilen ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü hizmetine verilen ultra lüks araçlar, mega kentin turistik mekanlarında sergilenmeye devam ediliyor. Sultanahmet Meydanı’nda sergilenen Ferrari marka lüks araç, vatandaşların büyük ilgisini çekti.

Güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız devam ederken, yapılan operasyonlarda ele geçirilen 23 lüks araç mahkeme kararı ile emniyetin hizmetine verilmişti. Ultra lüks araçlar, mega kentin turistik noktalarında sergilenmeye başlanmıştı. Sultanahmet Meydanı’na getirilen Ferrari marka lüks emniyet aracı vatandaşların yoğun ilgisini topladı. Yerli ve yabancı turistler aracın önünde fotoğraf çektirirken, lüks otomobili merak eden vatandaşlar bilgi almayı da ihmal etmedi.

“Türk polisimiz her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor”

Türk polisinin en iyisini hak ettiğini belirten Ahmet Görür, “Bence bu uygulama çok güzel oldu. Hiç değilse polisimize yaradı. Milletimize hizmet ediyorlar, onlar hak ediyor. Bizim Türk polisimiz her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor” dedi.