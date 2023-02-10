Çetin: 'Felaketin üstesinden dayanışma ile geleceğiz'

Adana ile birlikte 10 ilde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çukurova Belediyesi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için günün 24 saati tüm birimleri ile çalışmaya devam ediyor.

Yıkıcı depremin ilk gününden itibaren fedakarca çalışmalarını sürdüren Çukurova Belediyesi ekipleri, vatandaşların barınması için açılan tüm tesisler ve ilçe sınırları içerisindeki çadırkentlerde giyim, beslenme, ısınma gibi ihtiyaçların karşılanması için yoğun çaba sarfediyor.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, depremin ilk anlarından itibaren sahada aldı ve depremden olumsuz etkilenen mahallelerdeki çalışmaları takip etti. Yıkılan binalardaki çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Soner Çetin, verdiği talimatla organize olunmasını istedi ve yardım bekleyen vatandaşların yardımına koşulması gerektiğini vurguladı.

Başkan Soner Çetin’in talimatı ile Çukurova Belediyesinde kriz masası kuruldu. Başkan Yardımcısı Mustafa Selek’in koordinatörlüğünde çalışan kriz masası yardıma ihtiyacı olan bölgelerin hangi malzemelere ihtiyacı olduğunu belirliyor ve süratli bu malzemelerin gerekli yerlere ulaşmasını sağlıyor.

Tüm tesisler halkın emrinde

Çukurova Belediyesinin ana bina ile birlikte 16 emekli dinlenme evi, 9 semt kreşi, Atatürk Kadın Yaşam Köyü, 2 öğrenci yurdu, kadın sohbet ve dayanışma evleri, toplum merkezleri dahil olmak üzere tüm tesisleri de vatandaşların barınmaları için açıldı. Buradaki vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanması için süratle hareket ediliyor.

Öte yandan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de sürekli vatandaşların kaldığı bu tesisleri ziyaret ederek, herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını yerinde tespit ediyor. Malzeme dağıtımına bizzat nezaret eden Başkan Çetin, günün 24 saati görevde olduklarını belirterek, vatandaşları rahatlatıyor.

"Sıkıntıları el birliğiyle aşacağız"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, bu zorlu ve sıkıntılı günlerden dayanışma ile çıkılacağını söyledi. Bölgenin çok büyük bir felaket yaşadığını belirten Başkan Soner Çetin, “Ülkemiz büyük bir yıkım yaşadı. Şu anda Adana’da 3 milyon insan sokakta. Bunların hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Tüm yurttaşlarımızın barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması için 24 saat ayaktayız. Arkadaşlarımız fedakarca görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Bu zorlu günlerde birbirimize sıkı sıkı sarılarak, kenetlenerek, dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarını kaybedenlere sabır diliyorum. Yaralanan yurttaşlarımız diliyorum ki kısa zamanda sağlığına kavuşur” dedi.

Çukurova’da yıkılan binalar konusuna da değinen Başkan Soner Çetin, “Yıkılan binaların tümü 2000 yılı öncesi yapılmış binalar. Yani eski deprem yönetmeliğine göre yapılmış ve kötü yapılmış. Kentsel dönüşüne ihtiyaç duyulan binalar depremden olumsuz etkilenmiş. İncelemelerimiz sırasında çok üzücü manzaralarla karşılaştık. Dileğimiz bir daha böyle felaketlerin yaşanmaması” şeklinde konuştu.