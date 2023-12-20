Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Başkanı Ahmet Çetin, "KOBİ’lerimize kolay ulaşılabilir finansman desteklerinin artmasını istiyoruz" dedi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, İstanbul İkitelli Müdürü Selim Serkan Ercan ve Tekirdağ İl Müdürü Ceyhan Bahadır Karataş, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mustafa Ogün Asıl, Sinan Sifil, Yönetim Kurulu Üyeleri Turgay Kaya Bünyamin Fırat ve Genel Sekreter Seçkin Bayraktar, İbrahimcioğlu’na bölge ile ilgili bilgiler aktarırken, aynı zamanda üyelerin taleplerini de dile getirdi.

Trakya bölgesinin, ülkemizin en önemli noktalarından biri olduğunu ifade eden ÇTSO Başkanı Ahmet Çetin, “Odamız, üye sayısı, gerçekleştirdiği faaliyetler ve bünyesinde barındırdığı ihracat rekortmeni sanayicileri ile bölgemizin en önemli kurumlarından bir tanesidir. Güçlü sanayimizin yanı sıra önemli derece KOBİ’lerimiz de var. KOBİ’lerimiz oldukça fazla, bu nedenle ihtiyaçlarımız da fazla. KOBİ’lerimize kolay ulaşılabilir finansman desteklerinin artmasını istiyoruz. Desteklerin artışı, KOBİ’lerimize ivme kazandıracak, bölgemizin kalkınmasını da artıracağı gibi ülkemiz ekonomisine de değer katacaktır. Güçlü KOBİ’ler, ana üreticilerimize, sanayicilerimize de önemli destekler katacaktır. İş birliği içerisinde yürüteceğimiz çalışmaları artırmalıyız” ifadelerini kullandı.

İbrahimcioğlu ise Tekirdağ’ın her geçen gün hızla büyümeye devam ettiğini, bunun en önemli parçalarından bir tanesinin de Çerkezköy olduğunu vurgulayarak, "Tekirdağ bölgesinin desteklerimizden istifade miktarını artırmamız lazım" diye konuştu.

İlgi ve desteklerinden dolayı İbrahimcioğlu’na teşekkürlerini ileten Oda Başkanı Çetin, Oda plaketini de kendilerine takdim etti.