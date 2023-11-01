Çetin: 'Üyelerimizle gurur duyuyoruz'

İSO "Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2022" Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası üyesi 27 firma listede yer aldı. İSO İlk 500 içerisinde de 27 firmanın yer aldığını ve Türkiye’nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde toplamda 54 üye firmanın yer aldığını belirten Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, listeye giren üyeleri tebrik ederek, “Bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlayan tüm üyelerimiz ile gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen ve sonuçları merakla beklenen, ekonomideki gelişmelere ait önemli notlar taşıyan İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi’nde bölgede faaliyet gösteren Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası üyesi 27 firma yer aldı.

Rekor düzeyde ihracat

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, “İstanbul Sanayi Odası (İSO), Eylül ayında açıkladığı ’İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2022’ araştırmasının ardından, ’İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2022 (İSO İkinci 500)’ araştırmasının sonuçlarını açıkladı. İSO İkinci 500 araştırması, 2022 yılı verileri ile de küçük ve orta ölçekli kuruluşların performansı açısından önemli sonuçlar ortaya koydu. Rusya-Ukrayna savaşı, yükselen enflasyon, global alanda yaşanan ekonomik daralmaya rağmen gösterilen performans takdire şayan. Büyük İkinci 500 sanayi kuruluşunun üretimden satışları geçen yıl 2021’e göre yüzde 104,8 artarak 694,8 milyar liraya çıktı. 2022 yılında zayıflayan küresel büyüme dinamiklerine rağmen Türkiye’nin ihracatı yüzde 12,9 oranında artarak 254,2 milyar dolara yükseldi. Aynı yılda İSO İkinci 500’ün ihracatı da yüzde 19,3 artarak 16,1 milyar dolara çıktı ve tarihsel olarak rekor düzeye ulaştı. Rakamların gösterdiği artışta, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlayan 27 firmamızın yer alması bizlerin gurur kaynağı olmuştur. Bölgemizin gelişimine katkı sağlayan, istihdamı destekleyen, bölgemizin ülkemizin üretim üsleri arasında en önemli yere konumlandıran firmalarımıza teşekkür ediyoruz. Yabancı yatırımcıların da en önemli tercih noktası olan sanayi bölgemiz, günden güne daha da büyüyerek, bölge insanımıza ve ülkemize artı değerler sağlayacaktır” dedi.

“Başarı bayrağını daha yükseklere taşımaya devam edeceğiz”

Açıklamalarını sürdüren Başkan Ahmet Çetin, “Dikkat çeken bir başka göstergesi de genel tabloya baktığımızda teknoloji yoğunluklarına göre üretilen katma değer dağılımı. Bu verilere bakıldığında; en yüksek payı yüzde 49,2 ile yine düşük teknoloji yoğunluklu sanayilerin aldığı ve bu grubun payını geçen yıla göre 1,4 puan artırdığını görüyoruz. Benzer şekilde orta-düşük teknolojilerin payı 1,1 puan artarak yüzde 25,3’e yükselmiş durumda. Bizler, her alanda üyelerimizin gelişimi ve üretimlerini artırmaları adına gereken tüm adımları atıyoruz. Yerli ve yabancı iş insanlarını odamızda misafir ederek, yurt içi ve yurt dışı fuar organizasyonları, iş seyahatleri düzenleyerek, eğitim alanlarımızı ve ihracat desteklerimizi arttırarak üyelerimizin her zaman yanında oluyoruz. Kıymetli üyelerimiz ile birlikte hem bölgemize hem ülkemize değer katmaya, üreterek büyüme, hep birlikte başarı bayrağını daha yükseklere taşımaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.