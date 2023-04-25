Çetin Ağa doğayla baş başa

Serik ilçesine bağlı Boğazkent sahilinde Serik Belediyesi Halk Plajı Karavan Parkı'nda bir araya gelen aileler, Akdeniz'in huzurlu manzarası eşliğinde ziyarete gelen yakınları zaman geçiriyor.

Eşinin zorlamasıyla karavanla tatil yapmaya başladığını belirten Silivri Güreş Ağası Çetin Ceylan, "Önceden biz bayramlarda 1 ay önceden otellerden rezervasyon yaptırıyorduk. Otel işini bıraktık, hanımın zorlamasıyla bir karavan aldık. İyi ki zorlamış, çok mutlu olduk. Geçen seneden beri karavanda tatil yapıyoruz. Güzel bir ortam. Çocuklardan ayrı biraz buruk geçiyor ama yine de güzel geçiyor" diye konuştu.

Bayramın çocuklardan uzak biraz buruk olmasına rağmen güzel geçtiğini anlatan Nesrin Ceylan, "Çocuklardan uzak olmak biraz buruk ama bu ortamı sevdik. Geçen yılda geldik buraya gayet temiz pırıl pırıl. Her imkan sağlanıyor burada. Bu bitmeyen bir tatil. Daha önce biz çok tatile gidiyorduk ama şimdi istediğim yerde durup denizimize girip tatilimizi yapıyoruz. " dedi.