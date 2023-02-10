Çetin ve Aktaş'tan deprem bölgesi Elbistan'a ziyaret

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş 7.6 şiddetindeki depremin yaşandığı Elbistan ilçesini ziyaret etti.

Geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremin ana üssü olan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, AFAD Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat merkezdeki yetkililerden bilgi alan Çetin ve Aktaş, daha sonra Kahramanmaraş’a gitmek üzere merkezden ayrıldı.