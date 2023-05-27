CEV Avrupa Altın Ligi: Danimarka: 0 - Türkiye: 3
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu ilk maçında deplasmanda Danimarka'yı 3-0 mağlup etti.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu ilk maçında deplasmanda Danimarka’yı 3-0 mağlup etti.
Salon: Lillebeltshallen
Hakemler: Helena Geldof, Morten Engborg Klein
Danimarka: Madsen, Uhrenholt, Jensen, Kjaer, Mikelsons, Hoff, Hjorth (L) (Rygaard-Rasmussen, Nielsen, K.Madsen)
Türkiye: Mert Matic, Adis, Efe, Bedirhan, Arslan, Yiğit, Volkan (L) (Berkay (L), Arda, Mirza, Faik Samet, Kaan)
Setler: 18-25, 22-25, 15-25
Süre: 75 dakika (24, 28, 23)