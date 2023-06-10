CEV Avrupa Altın Ligi: Romanya: 2 - Türkiye: 3

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu 4. maçında Romanya'yı 3-2 mağlup etti.

CEV Avrupa Altın Ligi: Romanya: 2 - Türkiye: 3
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu 4. maçında Romanya’yı 3-2 mağlup etti.

Salon: Dumitru Popescu Colibasi

Hakemler: Jan Krticka (Çekya), Alin Mateizer (Romanya)

Romanya: Rata, Balean, Vologa, Dumitru, Aciobanitei, Bartha, Kantor (L) (C.Bartha, Cherbeleata, Calin, Bala, Iftime)

Türkiye: Mert Matic, Adis, Efe, Faik Samet, Arslan, Yiğit, Volkan (L), Berkay (L) (Kaan, Vahit Emre, Mirza, Arda)

Setler: 18-25, 25-23, 27-25, 19-25, 6-15

Süre: 135 dakika (26,35,32,26,16)