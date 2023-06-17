CEV Avrupa Altın Ligi: Türkiye: 3 - Danimarka: 1
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu 6. maçında sahasında Danimarka'yı 3-1 mağlup etti ve grubunu lider tamamladı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu 6. maçında sahasında Danimarka’yı 3-1 mağlup etti ve grubunu lider tamamladı.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Aleksandar Petrovic (Sırbistan), Meryem Tekol Pelenk (Türkiye)
Türkiye: Burutay, Vahit Emre, Kaan, Mirza, Ahmet, Arda, Volkan (L), Berkay (L) (Yiğit, Bedirhan, Arslan)
Danimarka: Hoff, Madsen, Uhrenholt, Jensen, Kjaer, Mikelsons, Hjorth (L) (Nielsen, Rygaard-Rasmussen)
Setler: 21-25, 25-21, 26-24, 25-19
Süre: 110 dakika (26,30,30,24)