CEV Kupası: THY: 3 - Terville Florange: 0
Türk Hava Yolları, CEV Kupası son 16 turu ikinci maçında sahasında Fransa'nın Terville Florange takımını 25-14, 25-20, 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve play-off turuna yükseldi.
Türk Hava Yolları, CEV Kupası son 16 turu ikinci maçında sahasında Fransa’nın Terville Florange takımını 25-14, 25-20, 25-22’lik setlerle 3-0 mağlup etti ve play-off turuna yükseldi.
CEV Kupası Son 16 Turu’nda Terville Florange takımıyla karşılaşan THY, rakibini set vermeden mağlup etti. THY, CEV Kupası play-off turunda Nova KBM Branik Maribor (Slovenya) - e-work Busto Arsizio (İtalya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Marcin Herbik, Geir Vestbo
THY: Melis Yılmaz (L), Madison Kingdon, Bahar Toksoy Guidetti, Kiera Van Ryk, Hanna Orthmann, Isobel Maglio, Naz Aydemir Akyol (Polen Ünver, Şeyma Ercan, Ada Germen, Çağla Akın)
Antrenör: Marcello Abbondanza
Terville Florange: Shannon Scully, Alicia Ogoms, Taylor Fricano, Greta Kiss, Mariam Sidibe, Barbora Kosekova, Kendall White (L), (Alohi Robins-Hardy, Gloria Taofifenua)
Antrenör: Romain Pitou
Setler: 25-14, 25-20, 25-22
Süre: 70 dakika (20, 25, 25)