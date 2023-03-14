CEV Şampiyonlar Ligi: Developres Rzeszow: 1 - Eczacıbaşı Dynavit: 3

2023 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, Polonya temsilcisi Developres Rzeszow’u deplasmanda 25-19, 22-25, 25-16 ve 28-26‘lık setlerle 3-1 mağlup etti.

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında karşılaştığı Developres Rzeszow takımını 3-1 yenmeyi başardı. Mücadele sonrası görüşlerini aktaran milli smaçör Hande Baladın, “Hem Ligde hem de Avrupa’da çok yoğun bir maç temposundan geçiyoruz. Bugün deplasmanda aldığımız bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi yarı final etabı için büyük bir avantaj elde ettik. Maç boyunca inişli-çıkışlı anlarımız olsa da takım olarak ağırlığımızı ortaya koyarak galip gelmeyi bildik. Takım arkadaşlarımı bugünkü galibiyetten ötürü kutluyorum. Şimdi bir an önce eve dönüp Galatasaray’la oynayacağımız derbiye güçlü bir şekilde hazırlanacağız” dedi.

Akbaş: "Önemli bir avantaj yakaladığımızı düşünüyorum"

Başarılı bir süreç geçirmek istediklerini ifade eden Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, "Maç boyunca hem set içinde hem de set başlarında oldukça iniş çıkışlarımız oldu. Özellikle, ikinci sette ortaya koyduğumuz performans çok etkili olmasa da böyle zorlu bir atmosferde, tecrübeli bir takıma karşı çok iyi bir galibiyet alarak önemli bir avantaj yakaladığımızı düşünüyorum. Yarı finalin ve ardından final oynamanın hayalini kuruyoruz. Burada çeyrek final biletinin büyük bölümünü aldığımızı düşünüyoruz. Uzun yıllar sonra, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde olup, başarılı bir süreç geçirmek istiyoruz. Bunun için kazanmamız gereken önümüzde bir önemli maçımız daha var" şeklinde konuştu.

Salon: RCWS Podpromie Rzeszow

Hakemler: Bernard Valentar (Slovenya), Andrea Puecher (İtalya)

Developres Rzeszow: Wenerska, Kalandadze, Centka, Rapacz, Blagojevidz, Obiadz, Szczygdzowska (L), Orvosova, Jurczyk, Bidzczycka

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Voronkova, Yasemin, Boskovic, Hande, Jack-Kısal, Simge (L), Yaprak, Saliha

Setler: 19-25, 25-22, 25-16, 26-28

Süre: 101 dakika (24,26,21,30)