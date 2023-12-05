CEV Şampiyonlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Maritza Plovdiv: 0
2024 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, Bulgar temsilcisi Maritza Plovdiv'i kendi evinde 25-19, 25-20 ve 25-19'luk set skorlarıyla 3-0 mağlup etti.
2024 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, Bulgar temsilcisi Maritza Plovdiv’i kendi evinde 25-19, 25-20 ve 25-19‘luk set skorlarıyla 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Vasileios Vasileiadis (Yunanistan), Dejan Rogic (Sırbistan)
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Beyza, Naz, Hande, Jack-Kısal, Voronkova, Simge (L), Elif, Stevanovic, Defne, Gray, Aybüke (L), Czyrnianska
Maritza Plovdiv: Debell, Saykova, Dudova, Hristoskova, Krivoshiiska, Guncheva, Milicevic (L), Todorova (L), Milicevic
Setler: 25-19, 25-20, 25-19
Süre: 73 dakika (23, 27, 23)