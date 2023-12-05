CEV Şampiyonlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Maritza Plovdiv: 0

2024 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, Bulgar temsilcisi Maritza Plovdiv'i kendi evinde 25-19, 25-20 ve 25-19'luk set skorlarıyla 3-0 mağlup etti.

CEV Şampiyonlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Maritza Plovdiv: 0
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

2024 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, Bulgar temsilcisi Maritza Plovdiv’i kendi evinde 25-19, 25-20 ve 25-19‘luk set skorlarıyla 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Burhan Felek

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Hakemler: Vasileios Vasileiadis (Yunanistan), Dejan Rogic (Sırbistan)

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Beyza, Naz, Hande, Jack-Kısal, Voronkova, Simge (L), Elif, Stevanovic, Defne, Gray, Aybüke (L), Czyrnianska

Maritza Plovdiv: Debell, Saykova, Dudova, Hristoskova, Krivoshiiska, Guncheva, Milicevic (L), Todorova (L), Milicevic

Setler: 25-19, 25-20, 25-19

Süre: 73 dakika (23, 27, 23)