CEV Şampiyonlar Ligi: Grupa Azoty Chemik Police: 2 - Fenerbahçe Opet: 3
CEV Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik Police ile karşılaşan Fenerbahçe Opet, mücadeleyi 3-2 kazandı.
CEV Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik Police ile karşılaşan Fenerbahçe Opet, mücadeleyi 3-2 kazandı.
Salon: Netto Arena
Hakemler: Sonja Simonovka, Paul Catalin Szabo-Alexi
Grupa Azoty Chemik Police: Marlena Kowalewska, Martna Lukasik, Agnizeszka Korneluk, Jovana Brakocevic Canzian, Martyna Czyrniaska, Iga Wasilewska, Maria Stenzel (L), (Maria Cipriano Claro, Almeida De Souza)
Antrenör: Radoslaw Wodzinski
Fenerbahçe Opet: Eda Erdem, Fernanda Silva Carneiro, Arina Fedorovtseva, Hristina Vuchkova, Melissa Teresa Vargas, Ana Cristina De Souza, Gizem Örge (L), (Anna Lazareva, Meliha Diken)
Antrenör: Zoran Terzic
Setler: 14-25, 29-27, 23-25, 25-22
Süre: 114 dakika (20, 28, 25, 26, 15)