CEV Şampiyonlar Ligi: V. Bank: 3 - Jedinstvo Stara Pazova: 1

V. Bank, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında sahasında Sırbistan temsilcisi Jedinstvo Stara Pazova'yı 3-1 mağlup ederek 3. galibiyetini aldı.

CEV Şampiyonlar Ligi: V. Bank: 3 - Jedinstvo Stara Pazova: 1
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

V. Bank, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 4. haftasında sahasında Sırbistan temsilcisi Jedinstvo Stara Pazova’yı 3-1 mağlup ederek 3. galibiyetini aldı.

Hakemler: Christophe Lecourt, Tudor Pop

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

V. Bank: Bianka Busa, Chiaka Ogbogu, Cansu Özbay, Gabi, Bahar Akbay, Jordan Thompson, Ayça Aykaç (L), Aylin Acar (L), Aleksia Karutasu, Ali Frantti

Jedinstvo Stara Pazova: Maria Miljevic, Una Vajagic, Minja Osmajic, Bianca Tika, Iva Sucurovic, Milica Medved (L), Tijana Cvetcovic, Tamara Miljevic, Mina Dragovic

Setler: 25-22, 21-25, 25-19, 25-17

Süre: 25’, 27’, 25’, 24’