CEV Şampiyonlar Ligi: V. Bank: 3 - Jedinstvo Stara Pazova: 1
V. Bank, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında sahasında Sırbistan temsilcisi Jedinstvo Stara Pazova'yı 3-1 mağlup ederek 3. galibiyetini aldı.
V. Bank, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 4. haftasında sahasında Sırbistan temsilcisi Jedinstvo Stara Pazova’yı 3-1 mağlup ederek 3. galibiyetini aldı.
Hakemler: Christophe Lecourt, Tudor Pop
V. Bank: Bianka Busa, Chiaka Ogbogu, Cansu Özbay, Gabi, Bahar Akbay, Jordan Thompson, Ayça Aykaç (L), Aylin Acar (L), Aleksia Karutasu, Ali Frantti
Jedinstvo Stara Pazova: Maria Miljevic, Una Vajagic, Minja Osmajic, Bianca Tika, Iva Sucurovic, Milica Medved (L), Tijana Cvetcovic, Tamara Miljevic, Mina Dragovic
Setler: 25-22, 21-25, 25-19, 25-17
Süre: 25’, 27’, 25’, 24’