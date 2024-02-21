CEV Volleyball Cup: Arkas Spor: 3 - SVG Luneburg: 0

CEV Volleyball Cup 2024 Play-Off yarı final ilk maçında Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği Almanya'nın SVG Lüneburg takımını 3-0 yenerek rövanş öncesi avantaj elde etti.

CEV Volleyball Cup: Arkas Spor: 3 - SVG Luneburg: 0
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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CEV Volleyball Cup 2024 Play-Off yarı final ilk maçında Arkas Spor, İzmir’de konuk ettiği Almanya’nın SVG Lüneburg takımını 3-0 yenerek rövanş öncesi avantaj elde etti.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

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Hakemler: Atanas Varbanov (Bulgaristan), Zdenek Grabovsky (Çekya)

Arkas Spor: Ertuğrul Gazi Metin, Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Nikolay Kartev, Gyorgy Grozer, Burutay Subaşı (Ahmet Karataş, Nicholas Hoag, Ulaş Onur Topbaşlı, Halil İbrahim Yücel)

SVG Luneburg: Elgert, Elser, Knigge, Ketrzynski, Röhrs, Kunstmann (Worsly, Böhme, Mohwinkel, Elser)

Setler: 27-25, 25-23, 25-20

Süre: 80 dakika (27, 27, 26)