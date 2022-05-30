İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda Fidan Dikim Törenine katılan Silivri İlçe Teşkilatından yapılan açıklamada “Çağ kapatıp çağ açan bir Fetih, tam 569 yıl önce gerçekleşen Fetih. Bu kutlu zafer gününde Ak Parti Silivri ilçe başkanlığı olarak 142 araç ve 3000 kişi ile yola çıktığımız, Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olacak "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi" açılışımızı gerçekleştirdik. Büyük komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ın da dediği gibi "Benim Kudretimin ulaştığı yere onların hayalleri bile ulaşamaz." Şuuruyla dün nasıl isek bugün de Ak Parti olarak cevaplarımızı yalanla değil, icraatla gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz.” İfadelerine yer verildi