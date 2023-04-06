Çevikel: Sağlık yatırımları kalkınmayı da güçlendiriyor

DOSABSİAD, üyelerine özel avantajlı sağlık hizmeti sağlamak için kısa süre önce hizmete başlayan Doruk Sağlık Grubu ile iş birliği protokolünü hayata geçirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, sağlık yatırımlarıyla da kalkınmanın güçlendirilebileceğini söyledi.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) ile Özel Doruk Sağlık Grubu arasında avantajlı sağlık hizmetine yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Törene; DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vedat Kayaoğlu ve Özel Doruk Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Yavuz Namlı katıldı.

"Üyelerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz"

Güçlü bir ülkeye giden yolun sağlıklı bireyler yetiştirmekten geçtiğini kaydeden DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde sağlık kuruluşlarının ne kadar hayati önemde olduğunu gördük. Sağlıklı bir toplum ve bireyler olmadan üretimde ve kalkınmada güçlü olamayız. DOSABSİAD olarak hayata geçirdiğimiz bu yeni protokol ile her alanda olduğu gibi sağlık hizmetleri alanında da 50 binin üzerinde çalışanı olan bölgemizin, üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Kısa süre önce hizmet vermeye başlayan Doruk Nilüfer Hastanesi’nin önemli bir ihtiyacı karşılayacağını da dile getiren Başkan Çevikel, “Bursa; son yıllarda hem kamu, hem de özel sektörün yatırım yaptığı bir şehir. Uzun yıllardır şehrimizde hizmet veren Doruk Sağlık Grubu’nun sağlık tesisleri zincirine eklediği son halkanın, sadece Bursa değil çevre illerdeki vatandaşlarımız için de şifa kaynağı olacaktır. Bu yatırımdan dolayı emeği geçen herkesi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çevikel’e teşekkür

Sektördeki hızlı değişimleri yakından takip ederek sağlık kuruluşlarına taşıdıklarını ve başta Bursa olmak üzere tüm bölgenin hizmetine sunduklarını söyleyen Doruk Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Yavuz Namlı ise, “Hastanenin inşa edilmesi kadar sağlık sektöründeki modern cihazların ve yeni tedavi tekniklerinin de takip edilmesi de o kadar önemlidir. Ekibimizi oluştururken bu noktalara çok dikkat ettik. İnsanlarımızın başka şehirlerden şifa aramaması için Bursa’daki ihtiyaçları göz önünde bulundurarak projemizi hayata geçirdik. DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel ile imzaladığımız protokol kapsamında Bursa’nın en büyük sanayi bölgelerinden biri olan DOSAB’a, DOSABSİAD üyelerine sağlık hizmeti sunacak olmak bizler için büyük bir mutluluk. Sayın Çevikel’e iş birliği için çok teşekkür ediyoruz” dedi.