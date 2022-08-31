Ceviz büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi

Bilecik'te ceviz büyüklüğünde yağan doluya vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Ceviz büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi
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Bilecik’te ceviz büyüklüğünde yağan doluya vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Kentte ceviz büyüklüğünde yağan dolu, ekili bahçeler, meyve ağaçları ve otomobillere zarar verdi. 16.30 sıralarında aniden bastıran dolu yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

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hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Ceviz büyüklüğünde yağan şiddetli dolu yaklaşık 5 dakika sürdü. Dolu yağışından dolayı ekili bahçeler zarar gördü.