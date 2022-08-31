Ceviz büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi
Bilecik'te ceviz büyüklüğünde yağan doluya vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.
Bilecik’te ceviz büyüklüğünde yağan doluya vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.
Kentte ceviz büyüklüğünde yağan dolu, ekili bahçeler, meyve ağaçları ve otomobillere zarar verdi. 16.30 sıralarında aniden bastıran dolu yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.
Ceviz büyüklüğünde yağan şiddetli dolu yaklaşık 5 dakika sürdü. Dolu yağışından dolayı ekili bahçeler zarar gördü.