Cevizli Yaşam Merkezi, Kartal'a artı değer katacak

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in, göreve geldiği kısa süre içinde açılışını gerçekleştirdiği Komşuluk ve Dayanışma Meydanı sınırları içinde bulunan; yüzme havuzu, kreş ve konferans salonu gibi modern alanlarıyla, Kartal’ın yeni cazibe merkezlerinden biri olması planlanan ‘Cevizli Yaşam Merkezi’nin, inşa çalışması tüm hızıyla devam ediyor.

Kartal Belediyesi ve İBB birlikte çalışıyor

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 2019 yılında göreve geldiği kısa süre içinde, ‘Komşuluk ve Dayanışma Meydanı’nın açılışını gerçekleştirmişti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı açılışta, Başkan İmamoğlu, ‘Cevizli Yaşam Merkezi’nin inşa sürecinde, İBB’nin yeni döneminde Kartal halkına destek olacağının sözünü vermişti.

Gelinen süreçte, Cevizli Yaşam Merkezi’nde, İBB ve Kartal Belediyesi inşa sürecinde beraber çalışıyor. Yetkililer, Neyzen Tevfik Meydanı’ndaki çalışmalarda olduğu gibi, ‘Cevizli Yaşam Merkezi’nin, en kısa zamanda Kartallıların hizmetine açılacağını ifade ediyor.

“Yarı olimpik yüzme havuzu, kreş, konferans salonu”

Yaşam Merkezi, modern planıyla, Kartal’ın yeni cazibe merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor. İçinde bulunan; engelli merkezi, konferans salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, yuvamız İstanbul çocuk etkinlik merkezi, aile danışmanlık ve eğitim merkezi, mahalle evi ve otopark alanlarıyla, Kartal halkının yeni yaşam merkezlerinden biri olacak.

“Kartal’ın yaşam konforunu yükseltecek bir merkez olacak”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ederek, “2019 yılında göreve geldiğimiz ilk günlerde, Komşuluk ve Dayanışma Meydanı’nın açılışını yapmıştık. Şimdi İBB ile beraber, yeni meydanımızın planları içinde olan ve Kartallı komşularımızın yaşam konforunu yükseltecek olan, ‘Cevizli Yaşam Merkezi’nin açılışı için gün sayıyoruz. Gönülden inanıyoruz ki, Kartal halkı bu yeni cazibe merkezini çok sevecek” ifadelerini kullandı.