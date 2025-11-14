Cevizlibağ'da metrobüs engelli yolcuya çarptı, yaşlı adam hayatını kaybetti: O anlar kamerada

Cevizlibağ metrobüs durağında bekleyen yürüme engelli Hüseyin C. (57) tekerlekli sandalyesiyle metrobüs yoluna düştü. O esnada seyir halinde olan metrobüsün çarptığı Hüseyin C. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada metrobüste bulunan 2 yolcu da yaralanırken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Cevizlibağ metrobüs durağı Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yürüme engelli Hüseyin C. durakta beklerken, dengesini kaybederek tekerlekli sandalyesiyle metrobüs yoluna düştü. O esnada seyir halinde olan İsmail B. idaresindeki metrobüs, yola düşen Hüseyin C.’ye çarptı. Kazada, Cabir D. ile Ebrar N.K. isimli iki yolcu da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Hüseyin C. ve iki yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hüseyin C. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kazada yaralanan yolcular Cabir D. ile Ebrar N.K.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Metrobüs şoförü İsmail B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hüseyin C.’nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşanan kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Hüseyin C.’nin tekerlekli sandalyesiyle metrobüs yoluna düştüğü ardından metrobüsün çarptığı anlar yer aldı.