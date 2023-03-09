Cevizlibağ'da tramvay raydan çıktı, seferler İETT otobüsleri ile yapıldı

İstanbul Cevizlibağ’da tramvay raydan çıktı. Topkapı-Akşemsettin istasyonları arasındaki seferler İETT otobüsleri ile yapılırken, otobüsleri rayda gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Bağcılar’dan Kabataş istikametine giden tramvay, bilinmeyen bir nedenle Cevizlibağ’da raydan çıktı. Kazada tramvayda bulunan yolcular büyük panik yaşarken, yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle Topkapı-Akşemsettin istasyonları arasında sefer yapılamadı. Seferler bir süre sonra İETT otobüsleri ile yapılmaya başlandı. Otobüsleri rayda gören vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı.