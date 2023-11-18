Çevre denetiminde 50 milyon ceza

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yıl başından bu yana yapılan denetimlerde 177 tesise 50 milyon ceza kesildi.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü gelen ihbarlar üzerine çevre denetimlerini devam ediyor. Şikayetlere istinaden 01 Ocak 2023 ile 15 Kasım 2023 tarihleri arasında İl Müdürlüğün mesai içi ve dışı saatlerde ani, şikayete esas ya da planlı olmak üzere gerçekleştirilen toplam 1328 adet denetim sonucunda, Çevre Kanunu’na aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen toplam 177 adet tesis hakkında idari yaptırım kararı uygulandı. Bunlardan 53 adet su kirliliği konusunda, 55 adet hava kirliliği konusunda, 35 adet atık konusunda, 20 adet ÇED konusunda, 1 adet egzoz konusunda, 8 adet toprak kirliliği konusunda, 2 adet sifir atık konusunda, 1 adet BEKRA konusunda, 1 adet koku konusunda, 1 adet çevre görevlisi/yönetimi konusunda olmak üzere toplam 50 milyon 539 bin 621,95 TL idari para cezası uygulandı. 37 adet tesis için ise faaliyet durdurma kararı verildi.