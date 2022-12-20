Çevre Dostu Biga Belediyesi Şehri Güzelleştiriyor

Biga Belediyesi ekipleri, şehrin dört bir yanında sürdürdüğü altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla birlikte peyzaj düzenlemelerine hummalı şekilde devam ediyor.

Çevre Dostu Biga Belediyesi Şehri Güzelleştiriyor
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EditörEditör
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Biga Belediyesi ekipleri, şehrin dört bir yanında sürdürdüğü altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla birlikte peyzaj düzenlemelerine hummalı şekilde devam ediyor.

Biga Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mevsimlik çiçek ekimi ve peyzaj düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri, Şirintepe Mahallesi Siteler bölgesinde bir proje alanında kalan palmiye ağacının zarar görmemesi için gerekli müdahaleyi yaparak yeni yeri olan Yeniceköy kavşağına ve belediye meydanımıza yeni palmiye dikimini başarıyla gerçekleştirdi.

Biga Belediyesi, çevre dostu anlayışıyla daha yeşil ve daha güzel bir Biga için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Çevre Dostu Biga Belediyesi Şehri Güzelleştiriyor
Çevre Dostu Biga Belediyesi Şehri Güzelleştiriyor
Çevre Dostu Biga Belediyesi Şehri Güzelleştiriyor