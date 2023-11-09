Çevre dostu Sincan Park için geri sayım başladı

Sincan Belediyesi’nin marka projelerinden olan Sincan Park’ta sona gelindi. Büyüklüğü ve görselliğiyle adından söz ettiren Sincan Park’ın açılışı için geri sayım başladı.

Sincan’ın uzun yıllardır bataklık olarak bulunan bölgesi, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın talimatıyla önce ıslah edildi ardından parka dönüştü. 300 bin metrekare büyüklükteki park, hem zengin faaliyet alanları hem de görsel güzelliğiyle sadece Sincan’a değil Ankara’ya değer katacak.

Akıllı enerji kullanımı dikkat çekti

Sincan Park’ta çevre dostu aydınlatma ve sulama sistemleri kuruldu. Parkın aydınlatması akıllı elektrik sistemleriyle yapılıyor. Bu sistemle akşam saatlerinde daha güçlü bir aydınlatma sağlanırken, gece saatlerinde daha loş bir ışık kullanılıyor. Böylece bir yandan enerjiden tasarruf edilirken bir yandan da parkın görüntüsü görsel bir şölene dönüşüyor.

Yağmurda duran sulama sistemi

Sulama sistemi de tasarruflu. Parkın su ihtiyacı yeraltı sularından karşılanıyor. Akıllı otomatik sulama sistemi kullanılan parkta az su ile çok verim esası göz önünde bulunduruluyor. Akıllı sensörler yağmur yağdığında durarak, buradan da su tasarrufu sağlıyor. Parkta oluşacak kötü görüntüyü engellemek içinse su depoları yerin altına yerleştirildi. Havalandırma borularının altında 325 ton büyüklüğünde su depoları bulunuyor. Parkın su ihtiyacı bu depolardan karşılanıyor.

Yakın zamanda açılacak

Yenikent’te bulunan parkın yakın zamanda açılacağını dile getiren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Burası bataklıktan oluşan, her yeri balçık, adeta sivrisineklerin yuvası olan bir alandı. Vatandaşlarımız rahatsızlık duruyordu. Burayı ıslah ederek, çevre dostu bir parka dönüştürdük. Etkinlik alanları, yürüyüş, bisiklet ve fayton alanlarımız, mesire yerleri, gençler için halı saha ve basketbol, voleybol, tenis sahaları oluşturduk. Parkımız ayrıca olağanüstü bir durumda 1 milyon kişiyi aynı anda alabilecek bir kapasiteye sahip. Yakın zamanda açılışını yapacağımız Sincan Park, ilçemize, Ankaramıza şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.