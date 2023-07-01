Çevre dostu ve hijyenik modüler depolar kuruluyor

Bilecik İl Özel İdaresi, köylerde çevre dostu ve hijyenik modüler depolar kuruyor.

Bilecik İl Özel İdaresi, köylerdeki depolama ihtiyacını karşılamak amacıyla çevre dostu ve daha hijyenik modüler depo kurulum çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalarla birlikte köyler, uzun ömürlü ve sağlıklı yeni depolarına kavuşacak.

Bozüyük ilçesine bağlı Göynücek ve Yeşilçukurca köylerinde gerçekleştirilen modüler depo çalışmaları, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol edilerek tamamlandı. İki köy, kısa bir sürede yeni modüler depolarına kavuşmuş oldu. Bilecik İl Özel İdaresi’nin planladığı yeni modüler depoların yapımı, yıl içinde gerçekleştirilecek. Bu çalışmalarla birlikte köyler, çevre dostu ve uzun ömürlü depolara kavuşacak. İl Özel İdaresi, köylerdeki depolama sorununa çözüm getirerek, köy sakinlerinin daha sağlıklı bir ortamda eşyalarını ve ürünlerini depolayabilmesine olanak sağlamayı hedefliyor.