Çevre Düzeni Planı çalışmaları, Meclis üyelerine anlatıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Bursa Planlama Ajansı tarafından yürütülen 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerine ve sektör gruplarının temsilcilerine anlatıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘Kent Anayasası’nı oluşturacak 2050 vizyonlu ‘1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı’ çalışmalarını Bursa Planlama Ajansı rehberliğinde sürdürüyor. Planın hazırlığı kapsamında toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, son olarak Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerini ve sektör gruplarının temsilcilerini bilgilendirdi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’ndaki toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilleri Mehmet Aydın Saldız, Yalçın Işıkyıldız ve Mustafa Orkun Gazioğlu, meclis üyeleri, sektör temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Toplantıda, ‘Ulusal ve bölgesel kalkınma, nüfus, göç ve demografik yapı, makroform, yerleşme ve dirençlilik, ticaret ve hizmetler, turizm, sanayi, depolama ve lojistik, tarım ve kırsal alanlar, ulaşım, teknik yapı, enerji altyapısı ve yenilenebilir enerji, yer bilimleri, doğal yapı ve ekoloji, tarihi ve kültürel değerler ile iklim değişikliği ve çevre sorunları’ başlıklarında oluşturulan 16 çalışma grubu tarafından sunum yapıldı. Akademisyen danışmanlar tarafından gerçekleştirilen sunumlarda, sektör bazlı analizler ile planlama sürecine dair stratejik hedefler paylaşıldı.

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Nazlı Yazgan, Başkan Mustafa Bozbey’in kentin geleceğine yön verecek olan 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmalarının katılımcılık esasıyla yapılmasına büyük önem verdiğini söyledi. Sürece katkı sunan herkese teşekkür eden Yazgan, 25 Temmuz’da rapor teslimlerini almaya başlayacaklarını ifade etti.

Çevre Düzeni Planı Proje Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Terzi ise çalışmalarda sentez aşamasına geçildiğini dile getirdi. Projedeki son durum hakkında bilgi veren Terzi, toplumun tüm kesimlerinin görüş ve düşüncelerini almaya devam edeceklerini söyledi.