Çevre düzenlemesi diyerek ağaçları tahrip ettiler

Balıkesir’de "çevre düzenlemesi" adı altında ağaçlara yapılan tahribat dikkat çekiyor. Vatandaşların tepkisine neden olan olayda, iş makineleriyle yapılan düzenlemeler sırasında ağaçlar kökünden sökülmeden parçalara ayrılarak adeta hunharca katlediliyor.

Son olarak Balıkesir’de çay deresi bölgesinde yapılan çevre düzenleme çalışmaları kapsamında ağaç ya da ağaçların parçalanarak yok edilmesi, vicdanları yaraladı. Oysa Eskişehir’de, Antalya’da, Muğla’da çıkan orman yangınlarında, ağaçları kurtarmak için hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısı hâlâ tazeyken; Balıkesir’de yaşanan bu durum doğa severleri isyan ettirdi.

6 aydan uzun süredir devam eden ve halkı isyan etme noktasına getiren Çay Deresi Islahı Projesi kapsamında yaşanan ağaç katliamı, tepkileri daha da büyüttü. Ancak şuana kadar ne yüklenici firmadan, ne DSİ yetkililerinden ne de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden bu katliamla ilgili bir açıklama yapılmadı. Ağaçlara zarar veren çalışmanın hangi kuruma ait olduğu hâlâ belirsizliğini koruyor.