Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: 'Düzce merkezli deprem birçok ilimizde de hissedildi'

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Düzce merkezli deprem birçok ilimizde de hissedildi. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Gelişmeleri takip ediyoruz. Allah memleketimizi korusun” ifadelerini kullandı.