Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: 'Kanal İstanbul Projesi'ni tabii ki iptal etmedik'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bazı basın yayın organlarında “Kanal İstanbul Projesi”nin de bulunduğu Rezerv Yapı Alanı’na yönelik halen geçerli olan imar planlarının Bakanlıkça iptal edildiği iddiaları üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Kurum yaptığı açıklamada, “Kanal İstanbul Projesi’ni tabii ki iptal etmedik. İmar planları yürürlükte. Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz. Yapılan, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları neticesinde yeni bir imar uygulama değişikliği” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi’nin de bulunduğu Rezerv Yapı Alanı’na Yönelik bazı basın yayın organlarında çıkan haberler üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kanal İstanbul Projesi’ni iptal etmediklerinin altını çizerek, “İmar planları yürürlükte. Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz. Yapılan, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları neticesinde yeni bir imar uygulama değişikliği!” dedi.

Haberlerde iddia edildiği gibi imar planlarının iptal edildiği hususu gerçeği yansıtmamaktadır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, Kanal İstanbul imar planlarının iptal edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, “Bakanlığımızca Kanal İstanbul Projemizin de içinde bulunduğu 3 etap’tan oluşan toplam 13 bin hektarlık alanın 1/100.000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlama süreci 2021 yılı içerisinde tamamlanmış olup söz konusu planlar yürürlüktedir” ifadeleri kullanıldı.

Vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları neticesinde Bakanlık tarafından yeni bir imar uygulaması çalışması sürdürülmektedir

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarının karşılanması doğrultusunda Bakanlık tarafından yeni bir imar uygulaması çalışması sürdürüldüğü aktarılarak şu ifadelere yer verildi:

"Kanal İstanbul projemizin de içinde bulunduğu 3 etap’tan oluşan imar planlarımızın uygulanmasını tesis edecek parselasyon işlemini 2022 yılı başında 1 ay olmak üzere askı ilanına çıkmıştık. Yaklaşık 19 bin parseli ilgilendiren parselasyon işleminin askı ilanı sürecinin tamamlanması akabinde Bakanlığımızca, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları değerlendirilmiştir. Örneğin Başakşehir ilçesi Şahintepe olarak bilinen mahallemizde vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendirerek vatandaşımızın dile getirdiği düzeltmeleri Bakanlık olarak yerine getiriyoruz.

Bununla birlikte o bölgede kadimden beri köy merkezi dokusunda olan vatandaşlarımızın sorunlarını Bakanlık olarak; muhtarlarımız ve belediyelerimiz ev sahipliğinde dinledik, kadimden gelen köy merkezi statüsündeki vatandaşlarımızın da sorunlarını giderecek gerekli düzeltmeleri yapma kararı aldık.”

İmar uygulaması (parselasyon) sürecini de biz yaptık oldu zihniyetiyle yürütmedik, yürütmeyiz

Bakanlık açıklamasında, İmar Uygulaması (parselasyon) işlemine yönelik; geçen bu süreçte yapılanlar şu şekilde belirtildi:

“Bakanlık olarak faaliyet alanımızda yürüttüğümüz her projede olduğu gibi imar uygulaması (parselasyon) sürecini de biz yaptık oldu zihniyetiyle yürütmedik, yürütmeyiz.

Bu anlamda imar uygulaması (parselasyon) işlemine yönelik her bir talebi titizlikle inceleyerek hakkaniyet çerçevesinde değerlendirdik ve talepler kapsamında yeni bir imar uygulaması (parselasyon) işlemi yapma kararı aldık.

Askı süreci tamamlanan imar uygulaması işlemine yönelik vatandaşlarımız tarafından davalar açılmıştı, bu süreçte yargı mercilerimizin meşguliyetine sebebiyet vermemek adına; vatandaşlarımızın taleplerini değerlendirerek yeni bir imar uygulaması (parselasyon) işlemi yapacağımızı ilgili yargı mercilerine bildirdik. Açılan davalarda da yargı mercilerince davaların konusuz kaldığı kararı verilmiştir.

Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz hiçbir süreci yarıda bırakmadık, bırakmayız imar uygulamasının askı sürecinde bulunulan talepler kapsamında Bakanlığımızca yeni bir imar uygulamasına ilişkin çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.”