Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Mehmet Özhaseki'den ilk mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni kabinede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görevlendirilen Mehmet Özhaseki, "Başta afetzede kardeşlerimize söz verdiğimiz gibi konutlarını en kısa sürede teslim edecek; İstanbul’u ve Türkiye’yi kentsel dönüşümle güvenli hale getireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabinede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görevlendirdiği Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bütün bilgi, birikim ve tecrübesiyle 81 il ve Türkiye için çalışmaya gayret edeceğini belirterek, "Türkiye’nin şahlanış döneminde, Türkiye Yüzyılı’nda aşkla çalışacağız. Başta afetzede kardeşlerimize söz verdiğimiz gibi konutlarını en kısa sürede teslim edecek; İstanbul’u ve Türkiye’yi kentsel dönüşümle güvenli hale getireceğiz. Şehirlerimizi yeşil dönüşümle 2053 vizyonumuza uygun bir şekilde hazırlayarak Türkiye Yüzyılı’nın şehirlerini hep birlikte inşa edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza teveccühleri için şükranlarımı arz ediyorum. Yeni kabinemizin ülkemiz, milletimiz ve gönül coğrafyamız adına hayırlılara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.