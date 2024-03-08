Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki: 'Belediyecilikte 22 yıldır ne söz vermişsek yaptık'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Meslek Edindirme Kursları (BALMEK) ve şehrin simgesi olan mimari yapılarından oluşan Mini10 alanlarının açılış programına katıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, seçim öncesinde Balmek kurslarının ve Mini10 alanının açılışını gerçekleştirdi. 75 civarı kursun bulunduğu Balmek kurslarında bayanların ortaya koyduğu ürünler görücüye çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve milletvekilleri stantları gezerek sergilenen ürünleri gördü. Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kursların hayırlı uğurlu olmasını dilerken, Balıkesirlilerin kurslara gösterdiği ilgiden memnun olduklarını kaydetti. Bakan Özhaseki ise Yücel Yılmaz’ın başarılı bir belediye başkanı olduğunu ifade ederek bu nedenle Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevine getirildiğini kaydetti. Bakan Özhaseki, "Balıkesir’de güzel belediyecilik örnekleri gördük. Değerli başkanımı tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Ama şunu bilin. Her işin bir dönüm noktası vardır. Tarihte bazı dönüm noktaları vardır. Kolay kolay unutulmaz. Mesela 1946 çok partili sisteme geçiştir. İnsanların hür iradelerini ortaya koyduğu, kendi idarecilerinin seçtiği bir tarihtir ve hiç unutulmaz. Siyasal tarihimizde 1994 yılı da belediyecilik için bir dönüm noktasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul’da, naçizane ben de Kayseri’de birçok arkadaşımız, değişik Anadolu vilayetlerinde o tarihte bizler aday olduk. O güne kadar, 1994’e kadar özellikle sol belediyelerin ideolojik takıntılı, saplantılı bir belediyeciliğine şahidiz. Bir militan yuvasıdır. Eylemden eyleme koşarlardı. Onlarca şahitliğimiz var. Nihayetinde ben de Cumhuriyet Halk Partililerin olduğu bir dönemden gelerek üç dönemi onlar yapmıştı, onlardan belediyeyi teslim aldım. Karşımıza ilk gelenler alacaklılardı, haciz memurlarıydı. Şehir ikiye bölünmüştü, mafyalar bölüşmüştü. İhalelere onlar girerdi. Kurtarılmış mahalleler vardı. Bunlar 94 öncesi. Ama biz aday olduğumuzda çıktık. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul’da ve bizler dedik ki bakın bizler hizmet edeceğiz. Kimseyi ayırmayacağız. Gece gündüz demeden çalışacağız. Kimsenin ırkına, mezhebine, meşrebine asla bakmayacağız. Kimsenin partisini sorgulamayacağız. Biz deli gibi çalışacağız ve hizmet edeceğiz. Sözümüzde durduk. Her tarafta çalıştık. Bunun içindir ki yıllardır insanlar bize teveccüh ediyorlar. Bize oy veriyorlar. Kimse bizim boyumuza, kara kaşımıza, kara gözümüze hayran falan değil. Bizden daha uzun boylular da var. Daha yakışıklı insanlar da var, daha zengin insanlar da var. Ama biz sözümüzün eriyiz. Çok şükür. Cumhurbaşkanımız başımızda onun yol arkadaşları olarak bizler de 22 yıldır hem genel idarede hem de yerel yönetimlerde Allah’a şükür ne söz vermişsek yaptık belediyecilikte. Önce hizmet belediyeciliği dedik, hizmet ettik. Şehirlerin altyapısını, üstyapısını baştan sona imar ettik, ihya ettik. İktidar olduktan sonra marka şehirler dedik, şehirlerin eli yüzü açığa çıkmaya başladı. Devasa projelere iktidardan da güç alarak sırtımızı yaslayarak bütün millete hizmet ettik. Sonra Cumhurbaşkanımız gönül belediyeciliği dedi. Evet en güzel örneğini Yücel Başkan yapıyor zaten. Söylememe gerek yok. O herkesin gönlünü alıyor. İhtiyarların elini öpüyor. Küçüklerin gözlerinden öpüyor. Gece gündüz çalışıyor. Allah razı olsun" dedi.