Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın önceliği deprem bölgeleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Önceliğimiz elbette afet bölgesindeki çalışmalar. İnşallah bu bölgelerdeki konutları hızlıca vatandaşlarımıza teslim edeceğiz ve bütün mesai arkadaşlarımızla birlikte şehirlerimize değer katacak projeleri hayata geçireceğiz” dedi.

Bakan Özhaseki, görevi devralmasının ardından bakan yardımcıları ve genel müdürler ile bir araya geldi. Devam eden çalışmalarla ilgili birimlerden bilgi alan Özhaseki, gerçekleştirdiği toplantılarda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından derlenen sunumları dinleyerek, istişareler gerçekleştirdi.

“Tüm şehirlerimize değer katacak projeleri hayata geçireceğiz”

Burada yaptığı konuşmada önceliklerinin afet bölgesindeki çalışmalar olduğunu söyleyen Özhaseki, afet bölgesindeki konutları hızlıca vatandaşlara teslim edeceklerini vurgulayarak, “Yeni dönemde bütün mesai arkadaşlarımızla birlikte sadece deprem bölgesindeki illerimize değil, tüm şehirlerimize değer katacak projeleri hayata geçireceğiz” dedi.

Bakan Özhaseki, şehirleri depreme karşı daha dayanıklı hale getirmek için İstanbul öncelikli olacak şekilde Türkiye’de devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına da ağırlık vereceklerini bildirdi.