Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığı'ndan Şile'ye Greyder Hizmet Aracı hibe edildi

Şile Belediyesi, altyapı faaliyetlerinde de vatandaşların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. 782 kilometrekarelik alanda 62 mahalleye hizmet veren Şile Belediyesine yapılacak olan altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığı tarafından 1 adet sıfır kilometre Greyder Hizmet Aracı hibe edildi.

Sıfır kilometre greyder Şile’ye hayırlı olsun

Gelişen ve büyüyen Şile’nin ihtiyaçları çerçevesinde araç filosunu güçlendirmeye ve sürdürülebilir belediyecilik hizmetlerindeki kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalarına hız veren Şile Belediyesi, Başkan İlhan Ocaklı’nın girişimleri sonucu sıfır kilometre Hidromek marka greyderi araç filosuna dahil etti.

Şile Belediyesinin bugüne kadar sürdürdüğü altyapı çalışmalarında kullanılan 1987 model greyder artık ekonomik kullanım ömrünü tamamladığından filoya katılan sıfır kilometre greyder sürdürülebilir belediyecilik çalışmaları açısından büyük önem arz ediyor.

“Hizmet kalitemiz için filomuzu yenilemeye devam edeceğiz”

Son dönemde İstanbul’un parlayan yıldızı olan Şile’nin önemli bir cazibe merkezi haline dönüştüğünü ifade eden Başkan Ocaklı: “Özellikle son bir kaç yıldır Şile önemli bir cazibe merkezi noktası oldu. Ulaşım akslarının tamamlanmasıyla ilçemizde yerleşik olarak yaşayan hemşehrilerimizin de sayıları artıyor. Dolayısıyla oluşan ihtiyaçlar da bu noktada aynı şekilde artmaktadır. İlçemizi ziyaret eden misafirlerimize ve Şileli hemşehrilerimize en iyi şekilde ve kalitede hizmet vermek adına tüm ekiplerimiz gece gündüz çalışmaktadır. 1987’den bugüne, uzun süredir ilçemizde hizmet veren emektar aracımız Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın hibe aracıyla yenilendi. Hizmet kalitemiz için araçlarımızı yenilemeye ve filomuzu genişletmeye devam edeceğiz” dedi.

Belediye bütçesine yük olmadan 6 milyon 500 bin TL’lik bir yatırım daha

Şile’de geçtiğimiz günlerde hizmete giren sıfır kilometre temizlik araçlarının yanı sıra, bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılaması planlanan iş makinesi de araç filosuna katıldı. Yol yapımı, yeni yol açımı, kar küreme çalışmaları gibi pek çok alt yapı çalışmalarında hizmet verecek olan greyder araç filosuna katılarak Şile Belediyesinin iş makinesi parkuruna güç kazandırdı.

Satış fiyatı 6 milyon 500 bin TL olan Hidromek marka greyder Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hibe desteği ile belediye envanterine kazandırıldı. Bu sayede önemli bir ihtiyaç daha belediye bütçesine ekstra yük olmadan giderilmiş oldu.